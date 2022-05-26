Gönüllü gençler basketbol sahalarını boyadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Gençler Şehre Dokunuyor” etkinliği çerçevesinde genç gönüllüler Konyaaltı Sahili'ndeki basketbol sahalarını boyadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Gençler Şehre Dokunuyor” Projesi'ni hayata geçirdi. ‘BizBirlikteGüçlüyüz' sloganıyla gençlerin yaşadıkları kenti sahiplenip, belediye çalışmaları içerisinde yer almasını ve kendi projelerini üretmelerini destekleyen gönüllü programı çerçevesinde üç boyutlu sokak çizimleri, grafiti çalışmaları, tasarım yarışmaları, spor sahalarının renklendirilmesi gibi birçok faaliyet yürütülüyor. Projenin ilk aşaması olan spor sahalarının renklendirilmesi çerçevesinde gönüllü gençler tarafından Konyaaltı Sahili'nde bulunan üç basketbol sahası renklendirildi. Gençler keyifli bir çalışma gerçekleştirdi.

“Motive olacaklar”

Şehre renk katmak istediklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencisi Didare Göçmen, “Basketbol sahasında boyama çalışması yaparak, daha renkli alanlar elde etmeye çalışıyoruz. Vatandaşların keyifle spor yapmaları için saha zemininde canlı renkler kullanarak motif çalışmalar yapıyoruz” dedi.