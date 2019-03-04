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Görevde 25 yılı aşan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Kepez Devlet Hastanesi’nde, hastane personeli ve yönetiminin katılımıyla motivasyon etkinliği yapıldı.

Kepez Devlet Hastanesi'nde, hastane personeli ve yönetiminin katılımıyla motivasyon etkinliği yapıldı. Etkinlikte, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde 25 yılı aşkın süredir görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.


Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Ramazan Gürkan, tüm sağlık çalışanlarının vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştığını belirtti.


Gürkan, "İnsanı yaşatmayı ve acısını azaltmayı, insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan, insanı hizmet merkezinde tutan tüm sağlık çalışanlarımıza, çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.


Sağlık kurumlarının daha etkili ve verimli çalışabilmesi için sayılabilecek etkenler arasından en önemlisinin motivasyon olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Alp, “Hastane personellerinin hastalara daha kaliteli hizmet verebilmeleri için yüksek motivasyona sahip olmaları gerekir. Sağlık hizmeti veren personellerimizin kaliteli hizmet verdiğini görüyoruz. Çalışma hayatlarının 25. yılını dolduran personelimizin kurumumuza verdikleri özverili hizmetlerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Daha nice sağlıklı yıllar beraber çalışma dileklerimle teşekkür ederim” dedi.


Alp, bu ve benzeri programların motivasyon açısından iyi bir faktör olduğunu ve ileriki zamanlarda bu gibi etkinliklerin devam edeceğini belirtti.


Program kokteyl düzenlenmesiyle sona erdi.

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