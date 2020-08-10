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Görme engelli vatandaşın evine giden yol kullanıma açıldı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta görme engelli bir vatandaşın yaşadığı eve giden yol, betonlanarak kullanıma açıldı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta görme engelli bir vatandaşın yaşadığı eve giden yol, betonlanarak kullanıma açıldı.


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta yaşayan 47 yaşındaki görme engelli Azamet Koç'un evinin yolunda başlattıkları düzenleme ve betonlama çalışmasını tamamladı. 7 haneye hizmet veren yolun açılmasıyla, kalp hastası ve Koç'un yakın akrabaları oldukları tespit edilen 2 hane halkına daha rahat ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

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