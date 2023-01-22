Görme engelliler farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayat İçin Pedallıyoruz' etkinliği düzenledi. Bisiklet severlerin katılımıyla görme engelli bireyler ilk kez tandem bisikletle, bisiklet deneyimi yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Eşpedal Derneği işbirliği ile ‘Hayat İçin Pedallıyoruz' etkinliği düzenlendi. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda planlanan ancak Antalya'daki hava muhalefeti nedeniyle pazar gününe ertelenen etkinliğe görme engelli bireyler ve bisiklet grupları katıldı. Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda başlayan bisiklet turunda görme engelli bireyler tandem bisikletleriyle pedal çevirdi.

Farkındalık turu

Güzel hava ile birlikte Konyaaltı Sahili'ndeki vatandaşlar da alkışlarıyla görme engelli bireylere destek verdi. Olbia Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu Konyaaltı Sahili bisiklet yolundan devam edilerek, Boğaçayı'ndan geri dönülmesiyle başlangıç noktasında sona erdi. Görme engelli bireyler profesyonel bisikletçiler ile birlikte hayatlarında ilk kez bisiklete binmenin keyfini yaşadı. Yaklaşık bir saat süren bisiklet turunda görme engelli vatandaşlar farkındalık oluşturdu.

"Çok güzel bir deneyim oldu"

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir farkındalık etkinliği düzenlemesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Oğuz Özdemir, "Çok güzel bir deneyim oldu. Güzel bir havada farkındalık oluşturmaya çalıştık. Muhittin Başkana engelli bireylerin sorunlarının çözümü noktasında verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bisikleti ben kullanıyormuşum gibi enerji oluştu"

İlk kez tandem bisiklet ile seyahat etmenin heyecanını yaşadığını söyleyen İsmail Sabancı, "Görme engelli bireylerin sosyalleşmesi adına katkı sunan bir etkinlik. Bizlerin hareket kısıtlılığı olması açısından sağlımıza katkı sunan bir etkinlik oldu. İlk kez bu deneyimi yaşadım. Bisikleti ben kullanıyormuş gibi bir enerji oluştu. Fazlasıyla mutluluk duydum. Böyle halkın yoğun kullandığı bir bölgede yaptığımız bisiklet turu farkındalık açısından güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Bisiklet turuna katılan Okan Öztürk de bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Tandem bisikletleri hayatımıza çok güzel dokunuşlar yapıyor. Bu sayede yeni arkadaşlar kazanıyoruz hem de çevremize bilinç kazandırıyoruz" dedi.