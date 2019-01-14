Görme engellileri anlamak için gözlerini kapatıp yürüdüler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası nedeniyle gözlerini bantla kapatan protokol üyeleri, baston yardımıyla yollarını bulmaya çalıştı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Belediye Fuar Alanında düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözel, İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı muhtarlar katıldı.

Gözleri beyaz bantla kapatılan katılımcılar, ellerinde bastonlarla yaklaşık 50 metre yürüdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yürüyen katılımcılar, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

Yürüyüşün ardından konuşan İlçe Kaymakamı Sakar, "Allah'a hamdolsun sağlıklı gözlere sahibiz ama hepimiz bir görme engelli adayıyız. Son zamanlarda devletimiz, hükümetimiz, çeşitli bakanlıklar ve belediyeler vasıtasıyla bir farkındalık oluşturuldu. Son zamanlarda sadece görme engellilere değil tüm engelliler için çalışmalar yapıldı. Farkındalığı arttırma adına bu tür faaliyetlerin de devam etmesi gerekiyor. Bu hafta dolayısıyla engellilerin anılmasına vesile olan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne teşekkür ediyorum herkesi engellilere yardımcı olmaya davet ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Çelik ise görme engelli olmanın zorluğuna dikkat çekerek, "30 saniye bile dünyayı görmemek kolay bir şey değil. Biz belediye olarak ve tüm belediyeler, bakanlıklar bu konuda çok hassasız. Geçmişte engelli yollarımız, rampalarımız ve engellilerin yaşamını kolaylaştıracak birçok düzenleme yoktu. Günümüzde bunlar artık bir zorunluluk. Tüm sağlıklı bireyler bir engelli adayıyız. Tüm engellilerin engellerini kaldırmak için gerekli özveriyi göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik ise erken teşhisin ve organ naklinin önemine değinerek, "Görme kayıplarının erken tespit edilmesi için 3 aylık bebeklerin mutlaka göz doktoruna muayene edilmesini tavsiye ediyorum. Görme kayıplarının önlenmesi için organ ve kornea nakli de çok önemli konular. Etkinliğimize katılımları için herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.