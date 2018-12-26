Göynük Fen Lisesinden “Sevgi Evlerine” ziyaret

Antalya'nın Kemer Göynük Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında Sevgi Evlerini ziyaret etti.

Kemer Göynük Fen Lisesi okul aile birliği, öğretme ve öğrencileri Sevgi Evleri'nde bulunan çocukları ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle çocuklar eşleştirilerek aralarında sevgi köprüsü oluşturulmaya çalışıldı. 40 kişinin bulunduğu grupta öğrenciler Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarda neşeli saatler geçirdi.

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Ayşe Ergüden, “yaptığımız ziyaret bizim için son derece anlamlı. Çocukların mutluluğunu görmek elbette bizleri de mutlu ediyor. Bu kapsamda Sevgi Evleri'nde kalan kardeşlerimize, çocuklarımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlara kısa da olsa güzel anlar yaşatmak ve onları eğlendirmek için gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizde onların bizimle eğlendiğini görmek ve hoş zaman geçirdiklerini görmek bizim için olağanüstü keyif verici bir durum oldu” dedi.