Göynük Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sürüyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yapımı devam eden yol, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını inceledi.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki alt ve üstyapı çalışmaları son hızıyla sürüyor. Göynük Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile 3070, 3225 ve 3006 sokaklarda yol, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, çalışmalar bünyesinde 4 bin 844 metrekare yol, bin 146 metrekare kaldırım ve 120 metrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapıyor. Devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcıları Gül ile Yalın, belediye personeli ile sohbet ederek çalışmalarda kolaylıklar diledi.

"Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak"

Başkan Topaloğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Göynük Mahallemizde yol, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Personelimiz var gücüyle çalışıyor. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp halkımızın kullanımına sunacağız. Kemer'deki alt ve üstyapı çalışmalarımızla ilçemizi daha modern bir hale getirmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin” dedi.