Göztepe maçı için geri sayım

Kırmızı beyazlılar, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalyasporlu Nazım Sangare'ye de antrenman öncesi taraftarın çizdiği karakalem portresi hediye edildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma çalışmalarının ardından hentbol oynadı. Daha sonra 3 grup halinde beşe iki oynayan futbolcuların antrenmanı şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor, maç öncesi son çalışmasını yarın öğleden sonra yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirecek ve akşam uçakla İzmir'e gidecek.

Nazım'a sürpriz

Antalyasporlu Nazım Sangare'ye antrenman öncesi sürpriz bir hediye geldi. Şerife Ekin isimli bir taraftar, karakalem portresini yaptığı Nazım Sangare'ye bu özel çalışmayı hediye etti. Heyecanını gizleyemeyen Nazım Sangare, portreyi evinin güzel bir köşesinde saklayacağını belirterek Şerife Ekin'e teşekkür etti.