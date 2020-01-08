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Göztepe'de Antalya kampı başladı

Süper Lig’de devre arası kampı için bugün Antalya Belek’e gelen Göztepe, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Süper Lig'de devre arası kampı için bugün Antalya Belek'e gelen Göztepe, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.


Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktiksel çalışmalara ağırlık verildi. Antrenman, çift kale maç ile sonra erdi.


Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antremnalla sürdürecek.

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