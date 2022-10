Gözü yaşlı annenin içindeki şüpheyi DNA testi netleştirecek

Antalya'da 58 gündür haber alınamayan ve eve bırakılan krokiyle, kanalizasyonda 21 yaşındaki gence ait olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Gözü yaşlı anne tanınmaz haldeki cesedin oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi vermek için bekliyor. Anne Emine Güç, " Yeter iki aydır çektiğim, neyse ortaya çıksın, oğlumsa alıp gideyim" dedi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, son olarak 24 Ağustos'ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç'e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi. Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde 7 saatlik aramada genç Muhammet'e rastlanılmamıştı.

1 ay önce sona erdirilen kanalizasyondaki arama çalışmaları, Muhammet Fatih Güç'ün arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişi bir tahta üzerine çizdiği ve gencin cesedinin bulunduğu yeri gösteren krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin belirttiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti. Bu çalışmada da bir sonuca ulaşılamadı.

Dün akşam saatlerinde krokiyi çizen genç, baba Mehmet Güç'e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin uzak bir noktasında rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DNA testi için umutla bekliyor

Dün akşam tüm çalışmaları gözyaşları içinde takip eden anne Emine Güç, bir umutla sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna geldi. İki aydır oğlundan haber alamayan anne Güç, cesedin oğluna ait olmadığının belirlenmesi için alınacak olan DNA testi için beklemeye başladı.

"Tüm aramamız bizi yeraltına ulaştırdı"

Saatler geçmesine rağmen bir sonuca ulaşamayan içindeki şüpheler aydınlanmayan anne Güç, " Oğlumla en son 24 Ağustos tarihinde bir telefon görüşmesi yaptım. Ardından 3-4 gün sonra bir genç ile haber geldi, ‘oğlunuz elektrik akımına kapıldı ve vefat etti” diye. Bizde o şahsın madde bağımlısı olduğu için güvenemedik. Ama kendi imkanlarımızla aramaya devam ettik. Kayıp ihbarı verdik. Başvurduğumuz hiçbir kurum oğlumun bulunması noktasına bize yardımcı olmadı. Zeytinköy bölgesinde aramamızı sürdürdük. Edindiğimiz bilgiler ışığında kendi çabamızla rögar çukurlarına indik. İçerideki oğlumu sorduk. Tüm çalışmalarımız bizi yeraltına ulaştırdı” diye konuştu.

"Kemikleri kalmış"

Çukurdaki gençlerin, oğlunun yerini tarif ettiğini ve sadece kemiklerin kaldığını göreceklerini söylemesi üzerine Emine Güç, “Bu hafta pazartesi günü tekrar bölgede araştırma yapmaya başladık. Akşam evimize geldiğimizde bir çocuk tahtanın üzerine kroki bırakmış. Üstüne basa basa basa, “burada arasınlar” demiş ve gitmiş. Eşimle birlikte o krokideki yere gittik. Durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Ekipler geldi arama yapıldı ama bir sonuç bulunamadı. Ama 50 metre ileriye gidilse cenaze bulunacakmış. Ama dün akşam saatlerinde yine biz o tarif edilen yere başka bir noktadan girdik. Cenazeyi bulduk. Tanınmayacak halde sadece kemikler vardı. Yine çağrılan ekipler kemikleri bulunduğu yerden çıkardı” dedi.

"Yeter iki aydır çektiğim"

Bulunan cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını ifade eden Güç, “ Her izler oğluma çıkıyor ama tamda emin değiliz onun olduğuna. İçimizde bir şüphe var. Onun için burada DNA testi alınması gerekiyor. Şu an test vermeyi bekliyoruz . Yeter iki aydır çektiğim, neyse ortaya çıksın. Tez vakitte osun her şey. Oğlumsa alıp gideyim. Yeter beklediğim bu kadar. Allah rızası için işlemlerimizi hızlandırın” ifadelerine yer verdi.