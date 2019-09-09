Granfondo Marmara'da Antalyaspor farkı

İstanbul'da düzenlenen Granfondo Marmara 2019'da Antalyaspor sporcuları başarılı sonuçlar aldı. Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı ile Talya Bitkisel'in desteğini alan triatlon takımı, organizasyona damga vurdu.

Antalyaspor triatlon takımından Saliha Yüksel Tama, Bahadır Tama ve Rıfat Atasoy bu önemli yarışta pedal çevirdi. Saliha Yüksel Tama, 35-39 yaş grubunda birinci sırada yer alarak altın madalya kazandı. İstanbul Park Formula-1 pistinde 86 kilometreden oluşan parkurda gerçekleştirilen yarışta 16 tur atıldı. Çekişmeli geçen yarışta Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı gençlerde kürsüyü kapattı. Gençlerde Furkan Gürler birinci, Bahattin Sarı ikinci, Muhammet Pöze ise üçüncü oldu. Master kategorisinde yarışan Devrim Ardıç ise gençlerle aynı anda finiş yaparak ikincilik elde etti.