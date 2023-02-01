Grekoromende şampiyon Kepez

Antalya Şampiyonası'nda 16 grekoromen ve 1 serbestte altın madalya kazanan Kepez'in güreşçileri, Türkiye şampiyonalarına göz kırptı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Antalya Şampiyonasında 16'sı grekoromen ve 1 serbestte altın madalya kazandı. Kulübün güreş kategorisini 2016 Aralık'ında başlatan antrenör Meral Kaya'nın öğrencileri, minik, yıldız ve genç kategorilerinde toplam 17 altın, 11 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazandı. Kepez'in alt yapısından yetişen çocuklar, Döşemealtı Spor Salonu'ndaki şampiyonada gelecek için umut verdi. Hem serbest hem de grekoromen de Şafak Damar altın madalya alırken, Yüksel Ateş ile Ramazan Kürşat Fidan grekoromen de altın, serbestte gümüş madalya kazandı. Kepez'i başarılı bir şekilde temsil eden sporcularını tebrik eden antrenör Kaya, ‘Pehlivanlarımız ile destekçisi olan ailelerini kutluyorum. Spora hizmet, vatana hizmet mantalitesi ile çalışmalara devam edeceğiz' dedi.