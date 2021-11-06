Groenendijk: "Art arda alınan iki galibiyet bizi memnun etti"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendijk, Antalyaspor'a yansıtmaya çalıştıkları oyun felsefesinin başında art arda alınan iki galibiyetin kendileri için memnun edici olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, ilk yarı çok iyi oynadıklarını 6-7 gol fırsatı bulduklarını ama sonuç alamadıklarını kaydetti.

Oluşturmak istedikleri Antalyaspor'u periyodik olarak sahaya yansıtmaya başladıklarını dile getiren Groenendijk, “İlk 45 dakikada bunu sahaya yansıttık, bu da daha iyi olacağımızın sinyallerini vermiştir. İlk yarı tek eksik goldü. Gol gecikirse oyunun zor olacağını biliyorduk. Bu şekilde ilk devreyi tamamladık. İkinci yarıya aynı baskı, hırsı ve kazanma isteğiyle başladık. Erken gelen gol şansları vardı. Sonuç olarak Mukairu ile kendi oluşturduğu pozisyonla çok güzel bir gol attı. Gol atmayı hakkediyordu, onun gol atması bizi memnun etti” diye konuştu.

"Yolun başındayız"

Golün ardından ikinci golü atma şanslarının da ayaklarına geldiğini dile getiren Groenendijk, ”Ama değerlendiremedik. Daha zorlu bir mücadeleye döndü oyun. O anda taraftarlarımızın desteği ile ayağa kalktık. Teşekkür ediyoruz. Altay takımı da 1-0'dan sonra ilk yarıya oranla daha iyi oynadı. Skoru üretmede bazı sıkıntılarımız. Yaptığımız oyuncu değişikliklerinden katkı aldık. Oyuna giren her oyuncu istediğimizi sahaya yansıttı, buda galibiyetle neticelenmiş oldu. Bu yolun sadece başındayız. Antalyaspor'a yansıtmak istediğimiz oyun felsefesi, mantalitesi olarak yolun başındayız. Ancak pozitif olarak bu yola başlamakta önemli, iki galibiyet art arda aldık. Bizi memnun etti, daha iyi olacağız. Bu takımın daha fazla taraftar desteğine ihtiyacı var. Milli aradan sonraki Akdeniz derbisinde çok fazla taraftara ihtiyacımız olacak. Onların desteğine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.