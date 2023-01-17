Groenendijk: "Skor anlamında hayal kırıklığı"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendİjk, kupada skor anlamında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Son vuruşları yapsak belki de bambaşka şeyler konuşuyorduk" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda FTA Antalyaspor uzatma dakikalarında yediği iki golle Kayserispor'a mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendıjk, futbolda bazen istenmeyen sonuçların ortaya çıkabildiğini söyledi. Bu anları son zamanlarda çok sık yaşadıklarını kaydeden Groenendijk, “Maalesef bu kötü dönemde, kupadan da elenmiş bulunuyoruz. Maça gelecek olursak oyuncularımdan hiç bir şekilde şikayette bulunmamam çünkü oynadığımız oyun buydu. Savaştılar mücadele ettiler. Oyunun içinde kaldılar, rakipten daha fazla gol denemesinde bulundular ancak futbol anları, şans ve son dokunuş bu 3 unsur uzun zamandır eksik olan tarafımız. Kayserispor'un ilk ciddi girişimi golle sonuçlandı. Ondan sonra ikinci golle de turu geçmeyi garantilediler. Burada hayal kırıklığı sadece skor bazında konuşabilirim. Futbol bazında takımın duruşu her zaman aslında üzerine koyarak gittiğimiz ancak skor ve puan anlamında ligde puan burada da kazanamadığımız eksik kalan taraftı. O son vuruşları yapsak belki de bambaşka şeyler konuşuyorduk. Aslında şimdiden çalıştığımızdan daha fazla çalışmak zorundayız. Daha takım olmak zorundayız. Bunlar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ligde iyi sonuçları alacağımız günler gelecek. Bu kötü gidişata dur diyeceğiz çünkü oyuncu ve futbolcu grubu her şeyi yapıyoruz. Bu durum bize skor ve puan anlamında dönecek buna inanıyorum. Yapmamız gereken daha sıkı çalışmak ve önümüze bakmak" dedi.

"Hayal kırıklığı"

Hayal kırıklığıyla dolu bir soyunma odasının olduğunu anlatan Groenendijk, “Bugün tek hedefimiz vardı o da turu geçmekti. Futbolda bazen istemediğiniz sonuçlar oluyor. Futbolcularımızı suçlayacak bir durum yok. 90 dakika boyunca rakibe gol pozisyonu vermedik. Uzatmalarda pozisyon verdik ve rakip ilk geldiğinde golü buldu. Bu anlarda o yüzden aslında tam ihtiyacımız olan birlik beraberlik içinde takımı bir arada tutabilmektir. Performans anlamında şikayetçi olamam bu maç özelinde. Futbolcularıma inanıyorum acı çekmeleri lazım, rahatsızlık duymaları, isyan etmeleri lazım, bunları yaparlarsa önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanlar gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.