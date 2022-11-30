Growtech Fuarı 123 ülkeden 58 bin 555 kişiyi ağırladı

Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 27 ülkeden 571 katılımcıyı 123 ülkeden 58 bin 555 ziyaretçi ile buluşturdu. Toplam ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 9 artarken, yabancı ziyaretçi sayısı da yine yüzde 9 arttı.

Toplam ve yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk artışın yaşandığı Growtech Fuarı'nda tarım sektöründeki son teknoloji ve yenilikler görücüye çıkarken, yerli ve yabancı güçlü markalar uluslararası alıcılar ile buluştu. Bu yıl 21'incisi düzenlenen Growtech'te tarım profesyonellerini ve sektörün yerli yabancı büyük markalarını buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Fuar Direktörü Engin Er, “Stratejik sektörlerin başında gelen tarımda ülkemizin gücü ve küresel dünyadaki potansiyelimiz bir kez daha gözler önüne serildi” dedi.

27 ülkeden 571 katılımcı firmayı buluşturan Growtech'in uluslararası tarım sektörünün en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonu olduğunu belirten Er, "Keşfet, Büyüt, Kazan” mottosu ile profesyonel ziyaretçilere tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunduklarını vurguladı. Engin Er, “Örtü altı tarımda dünyanın en büyük fuarı Growtech; 60 bin metrekare alanda “Sera ve Teknolojileri” Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma” ürün gruplarına sahip firmaları buluşturdu. 4 gün boyunca 123 ülkeden 58 bin 555 ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kurdu” dedi.

İnovasyon ödülleri ve bitki ıslahı proje pazarı

Growtech Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Er, “Tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık oluşturan yenilikçi çalışmaları destekleyen Growtech'te Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Antalya Teknokent organizasyonunda 6. Bitki Islahı Proje Pazarı'nı ve “Kazanan Projeler Yatırımcılarla Buluşuyor” etkinliklerini gerçekleştirdik. Alanında değerli isimlerin sunumlarıyla renklenen, Mine Ataman iş birliğinde gerçekleşen “Tarım Sohbetleri” tarım teknolojileri ve tarımın geleceği hakkında ufuk açıcı paylaşımlara sahne oldu” ifadelerini kullandı.

Growtech'e 4 günde 123 ülkeden 58 bin 555 ziyaretçi

Her geçen yıl büyüyen Growtech Fuarı'nın 21'incisine 123 ülkeden toplam 58 bin 555 kişi katıldı. Fuarı 50 bin 448 Türk ziyaretçi gezerken; yabancı ziyaretçi sayısı ise 8 bin 107 oldu. Toplamda ziyaretçi sayısında 2021 yılına kıyasla meydana gelen artış yüzde 9 olurken; yabancı ziyaretçi sayısı da yine yüzde 9 seviyesinde arttı. Fuarı en çok ziyaret eden ilk 10 ülke İran, Ürdün, Mısır, Irak, Rusya, Azerbaycan, Fas, Özbekistan, Lübnan ve Kazakistan oldu. Toplam katılımcı firma sayısı 27 ülkeden 571'e ulaştı; 6 ülke milli katılımcı olarak pavilyonlarda ziyaretçilerini ağırladı.