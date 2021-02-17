Grup 1966'dan Başkan Yılmaz'a ziyaret

Hasan Subaşı Tesisleri Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette genel kurul süreci ile ilgili taraftar grubuna bilgi veren Başkan Yılmaz, “Antalyaspor'umuzun geleceği ile ilgili kararı Antalya Şehri verecek. Yönetime talip olan başkan ve ekibinin oluşması için çağrılarımızı yaptık. Kulübümüzün en sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için çaba gösteriyoruz” dedi. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız da yeni gelecek olan yönetime grup olarak destek vereceklerini belirtti. Yapılan görüşme, kulüp binası önünde çekilen fotoğraf ile sona erdi.