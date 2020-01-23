İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güllük Caddesinin bir bölümü araç trafiğine 1 gün kapalı kalacak

Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi’nin bir bölümü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak Cumartesi günü 22.

Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin bir bölümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak Cumartesi günü 22.00'de araç trafiğine kapatılacak. Asfalt yenileme çalışmasının 1 gün sürmesi planlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı asfalt yenileme ve geometrik düzenleme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak Cumartesi günü 22.00'den itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Bir gün sürmesi planlanan çalışma süresince cadde çift taraflı trafiğe kapatılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.