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Gültepe Mahallesi'ne bin 200 metrelik yeni hat döşeniyor

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Gültepe Mahallesi’nin içme suyu ile ilgili sorununu çözmek üzere bin 200 metre uzunluğunda yeni bir hat imalatına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Gültepe Mahallesi'nin içme suyu ile ilgili sorununu çözmek üzere bin 200 metre uzunluğunda yeni bir hat imalatına başladı.


Manavgat İlçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun zamandır içme suyu ile ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. Sık sık basınç yetersizliğinden dolayı yetersiz su sorunu yaşanıyordu. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşların bu konuda yaşadığı mağduriyeti gidermek adına harekete geçen ASAT Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Proje kapsamında daha önce 63 mm çapında olan eski içme suyu hattı yenilenerek yerine 110 mm çapında yeni borular yerleştiriliyor.


Bin 200 metre uzunluğundaki yeni hat çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin daha kaliteli ve yeterli suya kavuşacağını ifade eden ASAT yetkilileri basınç yetersizliğinin son bulacağını ve su şebekesi ile ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

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