Gülüklü Çorba için ‘geleneksel tarif' denetimleri yapıldı

Alanya'nın tescilli lezzeti Gülüklü Çorba'nın korunması ve tarife uygun olarak hazırlayıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve AHEP Üniversitesi'nden oluşan kontrol heyeti, bugün saha çalışması gerçekleştirdi. Denetimlere Coğrafi İşaret Denetim Komisyonu Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, AHEP öğretim görevlileri ve denetim personeli katıldı.

“Çorbayı sunan işletmeler lezzet noktaları olarak logolarını almaya başladı”

Geleneksel tarife sadık kalarak ‘Gülüklü Çorba' hazırlayan işletmelerin belirlenmesi ve duyurulması amacıyla yapılan kontrollerde 15 lokanta ziyaret edildi ve ‘Gülüklü Çorba Üreten Tescilli Lezzet Noktası' olarak belirlendi. Yapılan kontrolleri değerlendiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “Alanya Mutfağının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılması amacıyla yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden birisi, Gülüklü Çorba'nın tescillenmesidir. Bu çalışmanın değerini arttıracak en önemli unsur ise öncelikle Alanya'daki restoranların tarife sadık kalması ve misafirlere ‘Tescilli Lezzet' sunmasıdır. Bu sebeple, bugün Tescilli Lezzet sunduğunu belgelemek isteyen işletmecilerimizi ziyaret ettik ve bu işletmelerimizin ‘Tescilli Lezzet Noktası' olarak çalıştığını belgelendirdik. Bir sonraki aşamada ise bu noktalarımızı farklı platformlarda tanıtarak ulaşılabilirliğini arttırmak ve ‘Tescilli Lezzet Noktası' olarak tanıtmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.