Gülveren Kütüphanesi inşası devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün operatör koltuğuna geçerek ilk kazmayı vurduğu Gülveren Kütüphanesi'nin inşası devam ediyor.

Antalya'nın en büyük, Türkiye'nin ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak Gülveren Kütüphanesi inşası tüm hızıyla sürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün operatör koltuğuna geçerek ilk kazmayı vurduğu Gülveren Mahallesi'ndeki kütüphanenin ilk aşaması olan temel kazma işlemi tamamlandı. Temel kazma işleminin ardından temel imalatı çalışmalarına başlanacak.

1 milyon kitap kapasiteli

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesinin yanındaki 8 bin metrekare alana inşa edilen kütüphane, 1 milyon kitap kapasiteli ve aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği büyüklükte projelendirildi. Gülveren Kütüphanesi, büyüklüğü, kapasitesi ve kitap zenginliği bakımından Kepez Belediyesi'nin 2023 yılına 16 kütüphane projesi çerçevesinde inşa edilen kütüphanelerin amiral gemisi olarak nitelendiriliyor. Gülveren Kütüphanesi, hemen yanı başındaki Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencilerine de konforlu bir ortamda kitap okuma ve ders çalışma imkânı sunacak.