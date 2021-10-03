Gülveren'e 2 bin öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği kütüphane kurulacak

Kepez Belediye Başkanı Başkan Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi (AÜ)'ne yürüyüş mesafesindeki Gülveren Mahallesi'ne, 6 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 2 bin öğrencinin ders çalışabileceği Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisini kuracaklarını söyledi.

Başkan Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez Gençlik Kolları'nın, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kültür Mahallesi'nde düzenlediği ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim' etkinliğine katıldı. Başkan Tütüncü, bir parkta gerçekleşen etkinlikte gençlerle sohbet etti ve onların sorularını cevaplandırdı Tütüncü, “ Gençlerle hayatı, onlara yönelik eserlerimizi konuştuk. Gençleri çok seviyorum. Onlara güveniyorum. Her zaman gençlerin yanındayım” dedi.Gençlere yönelik yaptıkları ve yapacakları projeleri de anlatan Tütüncü, Cumhuriyet'in 100. yılı için 16 kütüphane açmayı hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, 7 tanesini hizmete açtıkları bu kütüphanelerin amiral gemisini de AÜ'ye yakın bir alana inşa edeceklerini söyledi.

“Aynı anda 2 bin öğrenci ders çalışabilecek”

Kütüphaneyi, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapıldığı arazinin yanındaki 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki belediye kültürel tesis alanına yapılacağını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “6 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisini kuracağız. Bu kütüphanemizde 2 bin kişi aynı anda ders çalışabilecek. AÜ' de 80 bine yakın öğrencimiz var. Üniversiteye yakın mahallelerimizde ikamet eden öğrencilerimizin de sınavlarına kafelerde hazırladıklarını biliyorum. Kütüphanemize kazandıracağımız ders çalışma salonlarıyla öğrencilerimizi kafe köşelerinde ders çalışmaktan kurtaracağız. Gülveren Kütüphanemizde gençlere dinleti, konser, sergiler, söyleşi gibi kültür ve sanat etkinlikleri olacak. Kütüphanemizin zemin katına 300 kişilik bir anfi salon da yaparak, bölgenin etkinlik salonu ihtiyacını karşılamış olacağız” diye konuştu.

Tütüncü, projesi tamamlanan kütüphanenin yapım ihalesine önümüzde günlerde çıkılacağını da aktardı. ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim' etkinliğine AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Çivik, AK Parti Kepez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Akbalık da katıldı.