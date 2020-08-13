Gümrük kaçağı kol saatleri ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda 258 adet gümrük kaçağı kol saati gele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, kaçak emtia ürünü satan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda Antalya Caddesi üzerinde bulunan Sorgun kavşağında bir araçta arama yapıldı.Aramada 229 adet gümrük kaçağı kol saati, 29 adet gümrük kaçağı elektronik kol saati olmak üzere toplam 258 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden olayla ilgili yakalanan S.B. hakkında “5607 Sayılı Kanunu Muhalefet Etmek” Suçundan adli işlem yapıldı.