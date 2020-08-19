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Gümrük kaçağı sahte parfümler polise takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 380 adet gümrük kaçağı/sahte parfüm ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 380 adet gümrük kaçağı/sahte parfüm ele geçirildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 17 Ağustos Pazartesi günü Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Sanayi kavşağındaki bir araçta yapılan aramada 380 adet gümrük kaçağı/sahte parfüm ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan T.K. hakkında “5607 Sayılı Kanunu Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

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