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Gündoğmuş Balkaya yolunda heyelan önleme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yollarda kış hazırlığına başladı.

Ekipler heyelan riski taşıyan Gündoğmuş Balkaya yolunun Morbuğaz mevkinde iyileştirme çalışmaları yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kış aylarında yoğun yağışlarda sık sık heyelan yaşanan Gündoğmuş Balkaya Mahallesi yolunda heyelan önleme çalışması yürütüyor. Yol güvenliğini tehdit eden heyelanı önlemek amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Balkaya yolunun Morbuğaz bölgesinde taş duvar örmek ve set oluşturmak suretiyle önlem alıyor. Ekipler her yıl kış aylarında aynı noktada yaşanan heyelanı önlemek için şimdiden titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu sayede heyelan nedeniyle kış aylarında yaşanan ulaşım sıkıntılarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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