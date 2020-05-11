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Gündoğmuş Devlet Hastanesinde Başhekim göreve başladı

Bir süredir başhekimlik görevi vekaleten yürütülen Gündoğmuş Devlet Hastanesine atanan başhekim Gökçe Duranoğlu Turgut görevine başladı.


Gündoğmuş Devlet Hastanesine atanan başhekim Gökçe Duranoğlu Turgut görevine başladı. Ankara doğumlu olan ancak ilk ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayan Turgut, tıp fakültesinin ardından ihtisasını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yaptı.


Pratisyen hekim olarak Aksaray Devlet Hastanesinde çalışan Gökçe Duranoğlu Turgut daha sonra Antalya Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Serik Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalıştı.


Bir an önce ihtiyaçları tespit ederek çalışmalara başlayacağını ifade eden Turgut, Gündoğmuş halkına hizmet vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

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