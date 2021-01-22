Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'nde su sevinci

Gündoğmuş İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışma ile bir mahalle daha suya kavuştu. Daha önce evlerinde şebeke suyu hizmeti olmayan Ortakonuş Mahallesi sakinleri evlerindeki musluklardan akan şebeke suyunun sevincini yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün tüm ilçelerde uzak noktalarda bulunan ve daha önce şebekeden sağlanan su hizmetine erişemeyen bölgelere yönelik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. ASAT ekipleri son olarak Gündoğmuş İlçesi Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları şebeke suyuna kavuşturdu.

Musluklardan şebeke suyu akıyor

Gündoğmuş'un Ortakonuş Mahallesi'nde bazı vatandaşların meskenlerinin şebekeye bağlı olmaması nedeniyle ASAT Genel Müdürlüğü konuyu ele alarak çalışma başlattı. Gerçekleştirilen imalat sonucunda yeni bir boru hattı çekildi. Çekilen hat vasıtasıyla Ortakonuş Mahallesi'nde daha önce içme suyu hizmetinden faydalanamayan bölge sakinlerinin evlerindeki musluklara şebeke suyu ulaştı. Mağduriyetleri giderilen vatandaşlar verilen hizmeti memnuniyetle karşıladı.