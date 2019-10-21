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Gündoğmuş yayla yollarında çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş’ta Senir ve Serinyaka Yaylası’nın 9 kilometrelik yolunda stabilize çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'ta Senir ve Serinyaka Yaylası'nın 9 kilometrelik yolunda stabilize çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya'nın dört bir yanında yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Gündoğmuş'un Senir ve Serinyaka yaylasına ulaşımı kolaylaştırmak için stabilize yol çalışması yürütüyor. Yağmur sularının yola zarar vermemesi için belirlenen bölgelere büz koyuluyor ve şarampoller temizleniyor. 9 kilometrelik yola dolgu malzemesi serilerek silindir ile sıkıştırılıyor.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gürdoğmuş'ta 10 kilometre uzunluğundaki Güneycik ve Gençler yayla yolunun stabilize çalışmalarını da tamamladı.

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