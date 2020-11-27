Gündoğmuşlu çiftçiler ekime başladı

Çiftçiler de dağıtılan tohumları toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, ekim yapılmayan araziler için çiftçilere tohum, gübre ve ilaç desteği sağlayarak, bu arazilerin tarıma açılmasına imkan sağlıyor.

Ata tohumu toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gündoğmuş ilçesinde çiftçilere 1 ton yerli ata buğdayı tohumu ile yem bitkisi tohumu dağıtımını gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Senir, Ümütlü ve Serinyaka mahallelerinde 500 dönüm arazide ekilmek üzere dağıtımı gerçekleştirilen tohumların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ilaç ve gübre desteği de sağlıyor.

“Tek geçim kaynağımız çiftçilik”

Ümütlü Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Demir, pandemi döneminin çiftçileri olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Korona virüs salgını yüzünden çok sıkıntı çektik ama Antalya Büyükşehir Belediyesi bu dönemde bize yardım etti. Tohum ve gübre desteği verdi. Arazimizi sürüp tohumların ekimine başladık. Hem kendi ihtiyacımızı hem de beslediğimiz hayvanların ihtiyacını karşılıyoruz. Tek geçim kaynağımız çiftçilik. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Üreticilere eğitim, hayvanlara sağlık taraması

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gündoğmuş'ta çiftçilere yönelik eğitim düzenlerken, hayvanlara yönelik sağlık taraması da gerçekleştirdi. Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Ümütlü Mahallesi'ndeki üreticilere organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi verdi. Ziraat mühendisleri, çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanlar ücretsiz sağlık kontrolünden geçirerek, tırnak bakımlarını yapıldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması gerçekleştirildi.