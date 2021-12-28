Gündoğmuşlu çiftçilere 4 bin 400 metre sulama borusu

Gündoğmuş'ta Bedan Sulama Kooperatifi'ne 4 bin 400 metre sulama borusu tahsis edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destekler veriyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü, Gündoğmuşlu çiftçilerin kapalı sulama sistemine geçebilmeleri için tarımsal sulama amaçlı boru yardımı sağladı. Sınırlı Sorumlu Bedan Sulama Kooperatifi'ne üye çiftçilere, üretim kapasitesini artırmak, vahşi sulama ile yaşanan su kaybını önlemek amacıyla 4 bin 400 metre sulama borusu tahsis edildi. Sulama borularının montajı ve kurulumu Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yapılıyor.