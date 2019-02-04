Güneş: “Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir”

Dr. Mehmet Güneş, kış ayları özellikle okul çocukları için hastalıklar açısından büyük risk taşıdığını belirtti.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehmet Güneş, çocuklarda görülen grip ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Genellikle kış aylarında görülen gribe, “influenza” isimli virüsün neden olduğunu belirten Güneş, gribin ilk 24 - 72 saat arasında bulaşıcı hale geldiğini kaydetti.

“Zatürre ve bronşite ilerleyebilir”

Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, gribin hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebileceğini ifade eden Güneş, “Gribin başlıca belirtileri; yüksek ateş, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürüktür. Öksürük bronşları tahriş edecek kadar yoğun hissedilmez. İlk 3-4 gün ağır seyreden hastalık 7 - 10 gün arasında geçer. Belirtiler nefes almada zorluk, kusma, ağrılı yutkunma, öksürük ve tıkanıklık gibi şiddetliyse, ateş de düşmüyorsa mutlaka uzmana başvurulmalıdır” dedi.

“Gripte ateşle mücadele önemlidir”

Çocuklarda öksürük şurubu veya grip ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Güneş şu ifadeleri kullandı:

“Grip yeni doğmuş bebeklerde tehlikeli olabilir. Gripte ateşle mücadele önemlidir. Doktorun önerisi doğrultusunda ateş düşürücü ilaçlar ile ateşe müdahale edilmelidir. Çünkü ateşin kontrol altına alınmaması nöbet riskine yol açabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Soğuk algınlığı ve grip ilaçları, gribi tamamen tedavi etmez. Ateş, ağrı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü azaltmada yardımcı olur. Ayrıca tuzlu burun spreyleri solunum yollarını rahatlatır. Öksürük şurupları ve bol sıvı tüketimi öksürüğü yatıştırır.”

“Kalabalık ortamlardan uzak tutun”

Ebeveynlere, çocukları gripten koruma önerilerini dikkate almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Güneş şöyle konuştu:

“Kreş, okul gibi toplu bulunulan yerlerin havalandırıldığından emin olun. Çocuğunuza öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatmasını öğretin. Sık sık ellerinin yıkanmasına özen gösterin. Mümkün olduğunca çocuğunuz grip sezonunda bağışıklık sistemini besleyen C vitamininden zengin meyve ve sebze tüketsin. Çocuğunuzun gün içinde açık havada zaman geçirmesini sağlayın.”

Çocukları mevsimsel gripten korumanın en iyi yolunun aşılanma olduğunu söyleyen Güneş, risk grubunda olan; alerjik bünyeli, astım, bronşit olan ve zatürre geçirmiş yani sık hastalanan çocuklar ya da okul çocuklarının mutlaka aşılanması gerektiğini belirtti.

“Kendi isteğiniz doğrultusunda çocuğa D vitamini vermemeli”

Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: “Kış mevsiminde güneş ile olan temas azaldığından dolayı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde D vitaminin azaldığı görülmektedir. D vitaminin az olması da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Doktor tavsiyesiyle eksik olan kan düzeyine bakılarak, yaşa uygun bir şekilde D vitamini damla olarak verilmelidir. D vitamini doktor önerisiyle alınmalı, aileler bu konuda kendi istekleri doğrultusunda çocuğa D vitamini vermemelidir.”