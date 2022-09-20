Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bitiş tarihi verildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Güneş Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi alanında incelemelerde bulundu. Projenin hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Böcek, “29 Eylül 2023 tarihinde inşaatın bitirilmesinin hedefliyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent vizyonuyla inşasına başlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hızla devam ediyor. Başkan Böcek, 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun yer aldığı inşaat alanında inceleme yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE kontrolünde inşaatı yapan yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

“Seçim vaadimizde yoktu”

Göreve geldiği ilk günden itibaren Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, önceki dönem başlatılan ve atıl kalan projede halkın mağduriyetini gidermek için seçim vaatleri arasında bulunmasa da projeyi tamamlama kararı aldıklarını söyledi. Başkan Böcek, “31 Mart seçimleri öncesi Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün hemşehrilerimizin mutlu olması için planlı, kurallı, kimlikli bir kent için geliyoruz demiştik. ‘Söz' Muhittin Böcek sözü diyerek bütün projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Hatta siyaseten de Güneş Mahallesinde şunları yapacağım diye bir vaadim olmamıştı. Burada bir mağduriyet olduğunu gördük ve çalışma başlattık. 23 Mart'ta yer teslimi yapılmıştı. 29 Mart'ta burada bütün vatandaşlarımızın katılımıyla yüklenici firma ile temellerini attığımız projemiz hızla ilerliyor. İnşallah 29 Eylül 2023'te tamamlanmış olacak” dedi.

“Çılgın değil halkın yararına projeler”

Önceki dönemden kalan, halkın yararına olan projelere devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, “Bir taraftan da Konyaaltı'ndan şehir merkezine 100. Yıl dahil olmak üzere uzanan 6 km'lik 4. etap hafif raylı sistem projesini ihale ettik. Projesi Cumhurbaşkanlığı'nda onayda bekliyor. Ayrıca yine 22 km'lik 5. Etap hafif raylı sistemimiz Kundu'ya kadar devam edecek. Burası Antalya ve Antalya'da yapılacak çok şey var. Bizim projelerimiz çılgın değil ama halkın yararına projeler. Önümüzdeki günlerde bunları zaten kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu.

Başkan Böcek, proje alanındaki incelemenin ardından Güneş Hal Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, Durak Başkanı Oktay Kuşak ve taksicilerle bir süre sohbet etti.