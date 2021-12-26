Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kaçak yapılar yıkıldı

Belediye şirketi ANTEPE tarafından hayata geçirilecek proje kısa süre içerisinde başlayacak.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu kararına istinaden riskli alan ilan edilen 9.7 hektarlık alanda inşaat için son hazırlıklar sürüyor. Daha önce gerçekleştirilen 3 ihaleye katılım olmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi, 211 hak sahibinin mağdur olmaması için kentsel dönüşüm projesini belediye şirketi ANTEPE aracılığıyla hayata geçirme kararı aldı. ANTEPE tarafından hazırlanan mimarlık ve mühendislik projeleri kapsamında yapılacak 386 konutun inşaatına başlanabilmesi için alanda kalan son işgali alanların yıkımı da gerçekleştirildi.

“Hak sahipleri mağdur edilmedi”

211 hak sahibinin mağdur edilmemesi için tüm işlemleri yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya hedefi doğrultusunda Güneş Mahallesi'nde yapılacak projenin önünde duran son engeli de kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında 3 adet konut parseli içinde 386 adet konut yapılacak. Bu konutların 336 adedi 211 hak sahibene verilecek. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımının Şubat 2021 tarihinde sonlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmeye başlanan 750 TL'ik kira yardımı Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.