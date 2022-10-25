Güneş tutulmasını sanayide kaynak gözlükleriyle izlediler

Antalya'nın Serik ilçesinde güneş tutulmasını izlemek isteyen sanayi esnafı kaynak gözlüklerini kullandı.

Uzmanların, çıplak gözlerle güneş tutulmasını izlemenin sakıncalı olduğu uyarısından sonra bu doğa olayını izlemek isteyenler kaynak gözlüğü arayışına girdi. Bu konuda en şanslı olanlar ise sanayi esnafı oldu. Serik'te sanayi esnafı, kaynak işlerinde kullandıkları gözlüklerle güneş tutulmasını izlediler.