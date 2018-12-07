Güneş: "Yeterli oyun değildi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün kazansak bile yeterli bir oyun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, kaybettikleri 2 puanın kendileri için üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Oyundan da memnun olmadığının altını çizen Güneş, “Maçtan önce kazanma isteğimiz ve moralimiz vardı, sahaya bunu yansıtamadık. Oyunu hızlı başladık ve toparladık. Hücumda fazla pozisyon üretemedik. Çıkışta top kayıplarımız oldu. İyi pas yapamamak, kaybedildikten sonrada özellikle son bölümde rakibe de kontradan pozisyon verdik. Maçtan önceki düşüncemiz sahaya tam yansımadı. İstek var ama daha tempolu olmalıydı, kopmalar oldu. Rakip takım haklı olarak 3 puan alamazsa bir puan gayet normal. Onlar elinden geleni yapmış olabilir ama bizim tempomuz çok yavaştı. Bir takımın yavaş olması, temposunun az etkinliğiniz azaltır. Zaman zaman pozisyon oldu ama karşılıklı bizim için yeterli değildi. Sonuç olarak iki puan kaybettik” diye konuştu.

"Puanların ne olacağını bilemeyiz"

"Şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya Güneş, “Puanların ne olacağını bilemeyiz. Her maçta kaybedilen puanlar olumsuzluk arzediyor. Bugün içinde geçerli. Geçmişte de kazanabileceğimiz maçlarda puan kaybettik. Bugünde bizim için beklenen bir kayıp puanı değildi. Bu yarış devam edecek, kimin ne yağacağı belli olmaz. Bu rakipler içinde, bizim için de geçerlidir. Biz sadece kendi oyunumuzu daha üst seviyeye çıkararak her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bugün kazansak bile yeterli bir oyun olmadığını söyleyebilirim” cevabını verdi.