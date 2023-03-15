Güneşe aldanan badem ağaçları erken çiçek açtı

Antalya'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Akseki ve İbradı'da badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor.

İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde badem üreticisi Zeki Cengiz, kış ayının ılıman geçmesi nedeniyle badem ağaçlarının erken çiçek açtığını söyledi. Badem ağaçlarının en zayıf noktasının, sıcak havaya çabuk aldanmaları olduğunu aktaran Cengiz, "İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Eskiden badem ağaçları Nisan ayında açmaya başlardı. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi badem üretimi fazla olacak gibi görünüyor. Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler dökülmez" dedi.

"Mevsimler değişiyor"

Yaklaşık 20 yıldır Ürünlü Mahallesi'nde yaşadığını ve çiftçilik ile uğraştığını söyleyen Cengiz, "Akseki ve İbradı bölgesinde yani Toroslarda badem ağaçları bu yıl çok erken açtı. Normalde Mart ayının sonunda, Nisan ayının başında açması gereken çiçekler Mart ayının başında açtı. Mevsimler Toroslarda da değişmeye başladı. Eğer bir don veya dolu yağışı olursa bu çiçeklerin bir tanesi kalmayacaktır ve rekolte düşecektir" diye konuştu.

"Ne kadar badem alacağımızı kestiremiyoruz"

Bu yıl ne kadar badem alacağını kestiremediklerini dikkat çeken Cengiz, "Badem ağaçlarında bu yıl da geçen yıl olduğu gibi çok güzel çiçek var. Bundan sonra havaların don olması ve dolu yağması durumunda badem alamayacak duruma gelebiliriz. Geçen yıl kış sert geçtiği için çiçekler zamanında açtığı için bütün Toroslarda çok yüksek bir badem rekoltesi vardı. İnşallah hava şartları iyi gider. Geçen yıl olduğu gibi inşallah iyi bir ürün elde ederiz. İklimler değişiyor. Küresel ısınmadan dolayı günü gününe uymuyor. Bu yıl geçen yıl aldığımız verimi alacağımızı tahmin etmiyorum" şeklinde konuştu.