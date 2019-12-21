G?ne?e hasret mahallede sisle gelen bereket

Antalya'n?n Ka? il?esinde y?l?n 6 ay? sisle kaplanan Kasaba Mahallesi'nde ?retilen kapya biber, kalitesiyle dikkati ?ekiyor. Yak?n mahallelerde bir a?a?tan 5 kilogram ?r?n al?n?rken Kasaba Mahallesi'nde 10 kilogram ?r?n al?nabiliyor. Biber ?reticisi Ya?ar Pekmezci, "Gece sis ??ker. ??le 1 veya 2'ye kadar devam eder. Biz g?ne?e hasret kal?r?z. Fakat bu sisin tar?m y?n?nden b?y?k avantajlar? var. Dona kar?? ?ok iyi, ??nk? bir ?rt? olarak seralar?n ?st?n? kapl?yor. Siste y?ksek nem oran? oldu?u i?in kapyaya b?y?k fayda sa?l?yor" dedi.

Ka?'?n Kasaba Mahallesi'nde halk aras?nda ?k?r duman' ad?yla da bilinen sis, kapya biber ?retiminde etkin rol oynuyor. Denizden 250 metre y?kseklikte bulunan ve d?rt taraf? kapal? ?anak seklindeki Kasaba Ovas?'nda y?l?n b?y?k b?l?m?nde g?r?lebilen sis, ?rt? alt? serada dona kar?? da koruyucu ?zelli?iyle ?nem ta??yor. Ka?-Antalya yayla karayolunda ve il?eye 25 kilometre uzakl?ktaki Kasaba, Akdeniz iklimi etki alan? i?erisinde kal?yor.

12 ay kapya ?retimi

Biber ?reticisi Mustafa Sivrier, kapya kalitesinin sise ba?l? oldu?unu belirterek ?Bu biberin olu?umu, b?y?mesi, rengini vermesinin nedeni sistir. Ya???lar ba?lad??? zaman ??ken sis, kapyan?n olmazsa olmaz?d?r. B?lgemizde sis olmasayd?, kapya kaliteli olmazd?. Burada t?ccar?n istedi?i renk ve boyda ?r?n yeti?iyor" dedi.

Ekonomisi tar?m ve hayvanc?l??a dayal? b?lgede, yakla??k 20 y?l ?nce sadece bu?day ve susam ekili arazilerin bulundu?unu aktaran ?ift?i Sivrier, ?2000 y?l?ndan sonra burada sebze ?reticili?i ba?lad?. Bir t?ccar?n tavsiyesi ?zerine, denenen biber tohumuyla ?retim ba?lad? ve yay?ld?. Bu b?lgede 12 ay biber ?retiliyor. Ba?ka hi? bir yerde yok. T?rkiye'ye ve d?nyaya kapya buradan gidiyor. ?r?nlerimize ?ocuk gibi bak?yoruz. Evimizin temizli?ini b?rakt?k, seram?za ?zen g?steriyoruz" diye konu?tu.

Sis olmasayd?

Sivrier, sisin kapya ?zerindeki olumlu etkisini de ??yle anlatt?:

"Sis, kapyan?n olmazsa olmaz?d?r. Sis olmazsa, bu kalite de bu renk de bu boy da olmuyor, hi? biri olmuyor. Mart'ta dikilen kapyan?n kalitesi, haziran, temmuz ay?nda zay?f oluyor, ??nk? nem yok. Ya???lar ba?lad???nda sis ??k?yor. Di?er memleketlerde bir a?a?tan 5 kilo kapya al?n?yorsa, biz 10 kilo al?yoruz sis y?z?nden. Sis olmadan kapyada tozla?ma olmuyor, ?i?ek tutma olay? kesinlikle olmuyor. Yaz?n sis olmad??? zaman serada aralara damlama ?ekiyoruz ki, i?erde nem olu?tural?m. Kapya biberin istedi?i nem oran?, sis geldi?i an i?eride otomatik olarak ba?l?yor. Tozla?ma da kapyan?n geli?mesi i?in ortam da ba?l?yor. K?sacas?, sis geldi?i zaman Kasaba biberinin t?m ?zellikleri de geliyor. Zaten sis olmasayd?, bu biber ?lke genelinde tan?nmazd?.?

G?ne?e hasret k?y

Kapya ?reticisi Ya?ar Pekmezci de sisin bu b?lgeye ?zg? oldu?unu belirterek, ?unlar? s?yledi:

?Di?er sisler buna benzemez, onlar ge?icidir ama bu ?k?r duman' yani, sis devaml? vard?r. Sis, Kas?m-Aral?k gibi gelir, Nisan ba?lar?na kadar devam eder. Gece 12, 1 gibi ??ker. ??len 1 veya 2'ye kadar devam eder. Biz g?ne?e hasret kal?r?z. Fakat bu sisin tar?m y?n?nden avantajlar? var. Dona kar?? ?ok iyi, ??nk? bir ?rt? olarak seralar?n ?st?n? kapl?yor ve faydas? oluyor. Siste y?ksek nem oran? oldu?u i?in kapyaya yarar sa?l?yor.?

?? y?ld?r Kasaba'da sebze yeti?tirdi?ini ifade eden ?ift?i Metin G?k?e ise ast?m hastal???na kar?? sisin iyi geldi?ini iddia ederek, ?Ben ast?m hastas?y?m. Devaml? ila? kullan?yordum, buraya geldim, hi? kullanm?yorum.? dedi.