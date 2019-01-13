Güneşi gören sahile koştu

Antalya'da iki gündür yağışlı geçen havanın ardından akşam saatlerine doğru açan güneş, vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu.

Antalya kent merkezinde yaklaşık iki gündür süren yağışlı hava bugün öğle saatlerinde etkisini azalttı. Saat 16.00'dan sonra güneşli havanın hakim olduğu kent merkezinde hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, güneşin kendini göstermeyle birlikte soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı. Sıcak havada bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları balık tuttu. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar ise kumlarda oyun oynayıp eğlendi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışlı havanın bu akşamdan itibaren yeniden etkisini göstereceği ve Çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi.