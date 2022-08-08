Güneşin Evi Türkiye Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali, renkli görüntüler oluşturdu.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FİLİZ) tarafından düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Yakutistan ve Çeçenistan'dan yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun merkezi haline gelen Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen festival çerçevesinde dans, yetenek ve müzikal branşlarında yarışmalar yapıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki genç yeteneklere Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye ile diğer ülkelerin dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül törenine Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, FİLİZ Derneği Başkanı Yana Balta, dernek başkan yardımcısı Hasan Balta ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baytekin, törene katılanlara Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun selamını ileterek, yaklaşık 100 çocuğu Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Baytekin, dereceye giren tüm çocukları tebrik ederek ödüllerini takdim etti. FİLİZ Derneği Başkanı Yana Balta da desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür ettiğini dile getirdi.

Festival çerçevesinde kendi ülkelerine ait dans gösterileri ve halk oyunları oynayan çocuklar, yaptıkları gösteriler ve şovlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baytekin'e Kazakistan'ın milli kıyafeti olan Çapan hediye edildi.