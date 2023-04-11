Günlük 100 uçağın indiği Antalya'da yüzde 60 farkla 1 milyon rekoru erken kırıldı

Her yıl onlarca ülkeden milyonlarca turist ağırlayan turizm kenti Antalya, geçen yıl 23 Nisan'da ulaşılan 1 milyon turist rakamını günler öncesinden kırdı. Günlük dışarıdan 100 uçağın geldiği Antalya'ya şu ana kadar geçen yıla göre yüzde 60 farkla 1 milyon 72 bin 742 turist geldi. Antalya'nın tarihindeki en iyi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını yaşadığını belirten Vali Ersin Yazıcı, 17 milyon turist hedefinin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Turizm kenti Antalya turizmde rekorlar kırmaya devam ediyor. 650 bin yatak ve 550'ye yakın 5 yıldızlı otel ve tatil köyü yanı sıra güneş, kum ve denizi ile dünyanın en iyi tatil merkezlerinden olan Antalya, geçen yıl 23 Nisan'da gerçekleşen 1 milyon turist rekorunu bu yıl 2 hafta öncesinden kırdı. 9 Nisan tarihi itibarıyla turizm kenti Antalya'ya 1 milyon 72 bin 742 turistin geldiğini ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Geçen yıl Nisan ayına göre yüzde 60 üzerinde bir rekor var. Her ay yeni bir rekor kırıyoruz, bu rekorları kırmaya geçen yıl Ekim ayında başladık. Bugüne kadar en iyi Ekim, Kasım ve Aralık'ı geçen yıl yaşadık. Şu ana kadar en iyi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını gördük. Şu an çok iyi gidiyoruz, beklentilerimiz çok yüksek. Geçen yıl 23 Nisan'da yakaladığımız 1 milyon rakamını bu yıl çok daha erken yakaladık” dedi.

Birinci yüzde 30 ile Ruslar, ikinci sırada yüzde 24 ile Almanya

2023 yılının turizm açısından Antalya için çok daha iyi olacağını belirten Yazıcı, “Gelen turistlerin millet dağılımında çok büyük bir değişiklik yok. Önceki yıllarda da olduğu gibi yine birinci sırada yüzde 30 ile Ruslar, ikinci sırada yüzde 24 ile Almanya, üçüncü sırada ise İngiltere var. Ardından ise Polonya, İran, İsrail, Hollanda, Danimarka, Ukrayna geliyor. İnşallah bu yıl Avrupa'dan çok sayıda, önceki yıllarda olmadığı kadar da İsrail'den misafir bekliyoruz. İyi bir sezon olacak, sektör temsilcilerimizin beklentileri de çok yüksek. Turizmcilerimiz ile belirli zamanlarda bir araya gelerek sektörün durumunu görüşüyoruz. Temsilcilerimizin çok iyi bağlantıları var” sözlerine yer verdi.

Antalya Havalimanına dışarıdan gelen günlük uçak sayısı 100'ü geçti

2023 yılının bugüne kadar yaşanılan en iyi yıl olacağını sözlerine ekleyen Vali Ersin Yazıcı, “17 milyon hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. İyi başladık ve iyi gidiyoruz. Dünyanın en iyi ve en kalitesini hizmetini biz sunuyoruz. En uygun fiyata verilen bu hizmetten dolayı Türkiye'nin pandemiden sonra gösterdiği yükseliş trendi devam ediyor. Antalya Havalimanına dışarıdan gelen günlük uçak sayımız 100'ü geçti. Temmuz-Ağustos döneminde pik yapıyor. Antalya Havalimanımızda çalışmalar devam ediyor. Birtakım yenileme ve büyümeler oldu. Geçen yıla göre kapasitemiz yüzde 20 civarında artmış olacak” açıklamasına yer verdi.

"Biz depremden sonra otellerde 80 bine yakın misafir ağırladık"

Antalya'nın deprem sonrası depremzedelere iyi bir misafirlik yaşattığını belirten Yazıcı, “Özellikle bu misafirlik için otel yöneticilerimize ve sektör çalışanlarımıza teşekkür ederim. Biz depremden sonra otellerde 80 bine yakın misafir ağırladık. Şu an 2 bin civarına kadar düştü. Otellerimiz kendi düzenlerine dönmeye başladı. KYK yurtlarında kalanlar devam ediyor. Şehrimizde bölgeden gelen nakil yaptıran 21 bin 200 öğrenicimiz var. Ankara'dan sonra en fazla nakil alan bölgeyiz” şeklinde konuştu.