İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güpegündüz inşaattan hırsızlık kamerada

Antalya’da inşaat çalışmaları süren 6 katlı binada güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

Antalya'da inşaat çalışmaları süren 6 katlı binada güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin balkon demirlerini ve camlarını sökerek binadan dışarıya çıkardığı görüldü.


Olay, inşaatı henüz tamamlanmamış bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı apartmanda oturan bir vatandaş, bir şahsın 6 katlı binanın 5. katının balkonunda şüpheli hareketler sergilediğini görünce hemen cep telefonu kamerasını açarak, o anları kayda almaya başladı. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin balkon demirlerini sökmeye çalıştığı, bütün demirleri söktükten sonra da yanına gelen başka bir şüpheliyle birlikte söktüğü demirleri ve balkon camlarını götürdüğü görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.