Gurbetçi Futbolculardan anlamlı davranış

Antalya'nın Kemer ilçesine Almanya'dan kamp için gelen gurbetçi futbolcular forma ve ayakkabı yardımında bulundu.

Almanya'dan kamp için Kemer ilçesine gelen Egemen Management Organision EGM futbol okulları sahibi Evren Cebeci ve gurbetçi futbolcular Göynük Mahallesi'ndeki spor okullarına forma ve ayakkabı yardımında bulundu. Almanya Futbol Federasyonu Dormund bölgesinde Milli Takım altyapı antrenörü olarak da görev yapan Cebeci, "Antalya'nın spor için ne kadar uygun olduğunu sürekli anlatıyoruz. Bizler yurtdışında Antalya'nın gönüllü elçiliğini yapıyoruz. Forma ve ayakkabı bağışlarımız haricinde farklı sosyal sorumluluk çalışmaları da yapacağız" dedi.

Akademisyen Kahraman Köktürk ise "Evren Cebeci Antalyamızı yurtdışında tanıtıyor. Antalyaspor ve Alanyaspor içinde altyapı oyuncularına destek olduğu zamanlar var. Kampına Avusturya Kıbrıs gibi ülkelerden de katılım var. Kendisine ve ekibine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz."