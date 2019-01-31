Gürcistan heyeti Döşemealtı'nda

Gürcistan Lanchkhuti Belediye Başkanı Alexsandre Sarıshvılı ve Ticaret Odası Başkanı Gela Zoıdze, Döşemealtı'nda incelemelerde bulunup, Döşemealtı Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Gürcü heyeti, Başkan Vekili Zafer Yörük karşıladı.

Gürcistan'ın sanayi ve ticaret kenti Lanchkhuti Belediye Başkanı Alexsandre Sarıshvılı ile Ticaret Odası Başkanı Gela Zoıdze, sanayi, belediyecilik, eğitim ve turizm alanındaki uygulamaları yerinde görmek amacıyla Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul'daki temaslarının ardından Antalya'ya gelen heyet Serbest Bölge, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim Üniversitesi'nin ardından Döşemealtı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Heyeti konuk eden Döşemealtı Belediyesi Başkan Vekili Zafer Yörük, ilçe ve belediyenin projeleri hakkında bilgiler verirken, konuk heyette kendi bölgeleriyle ilgili çalışmaları anlattı. Modern şehircilik anlamında bilgi paylaşımının da yapıldığı görüşmede, Belediye Başkanı Alexsandre Sarıshvılı, Yörük'e Lanchkhuti'yi tanıtıcı kitaplar hediye etti.