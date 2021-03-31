Güreş milli takımı seçmelerine Kumluca'dan 8 sporcu katılacak

6-7 Nisan tarihlerinde Kemer Göynük'te yapılacak olan 2021 yılı U 15 Küçük Yıldız Serbest Güreş Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Milli Takım Kamp Kadrosu belirleme seçmelerinde Kumluca'dan 8 güreşçi katılacak.

Seçmelere Kumluca Demirspor Güreş Takımından, 52 Kilogram Abdil Karakaya, 57 Kilogram Velihan Ars, 57 kilogram Ramazan Ertaş, 62 Kilogram Kaan Torunoğlu, 68 Kilogram Salih Can Topçu, 68 Kilogram Raşit Akkın, 75 Kilogram Kerem İzer, 75 Kilogram Cemil Gökçe adlı sporcular katılacak.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda Kumluca Demirspor Kulübü Başkanı Erol Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada“ Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Ruhen ve bedenen sağlıklı , özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek ve ayrıca sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılması hedeflenmektedir. Güreş, Judo ve yüzme branşlarında ağırlıklı faaliyetlerde bulunacağız. Ayrıca sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayan, çalıştıran antrenörümüz Özgür Altıntaş ve Güreşçilerimize Milli takım seçmelerinde başarılar dilerim” diye konuştu.