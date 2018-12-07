'Guten Morgen' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler ifade veriyor

Türkiye'ye tatile gelen 20'ye yakın Alman turisti, 'Vergi borcunuz var, başınız belada' diyerek korkutup yaklaşık 750 bin avro dolandırdığı öne sürülen ve Antalya merkezli 5 ilde yapılan "Guten Morgen" operasyonunda gözaltına alınan 38 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin dolandırma anı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye tatile gelen 25 Alman turisti, ülkelerine döndükten sonra arayan şahıslar, "Türkiye'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın" dedi. Çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatıran Almanlar, daha sonra durumdan şüphelenip Almanya'da polise başvurdu. Alman polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp korkuttuklarını tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, dün sabah "Guten Morgen" (günaydın) adını verdiğini operasyonla Antalya, İzmir, İstanbul,Bursa ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Alman turistlerin yaklaşık 750 bin avro dolandırıldığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin ev ve çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine devam ediliyor.

Öte yandan bir şüphelinin Alman vatandaşını telefondan dolandırma anı kameralara yansıdı.