“Güvenli Okullar Projesi” seminerlerle devam Ediyor

Okullar, çevresindeki terör, asayiş, narkotik, trafik vb. konulardaki öncelik dereceleri ile sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapıları göz önünde bulundurularak analizler yapıldı ve dört öncelik derecesine ayrıldı.

Alınan tedbirlerin yanında, öğrencileri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmada, il merkezinde öncelik derecelerine göre ayrılan okullarda, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli alanında uzman personel tarafından seminer verilmesi planlandığı bildirildi.

Bu planlama ile, 28 Aralık 2022 günü Muratpaşa İlçesinde bulunan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 idareci, 8 öğretmen ve 420 öğrenci, 29 Aralık günü Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1 idareci, 2 öğretmen ve 60 öğrenci olmak üzere toplam 494 kişiye seminer verildi.