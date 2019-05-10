Güvenlik müdürünün katil zanlılarına 25'er yıl hapis cezası

Antalya'nın Kemer ilçesinde güvenlik müdürünü öldürmekten yargılanan 4 sanık, 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını söylediler.

Olay, geçtiğimiz sene 8 Eylül'de sabaha karşı saat 04.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Kemer'deki ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü olan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu'na ateş etti. Çopuroğlu, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Çapuroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanan şüpheliler C.K.T., H.S., H.E. ve O.C. tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. C.K.T. ve O.C. 'kasten öldürme', H.E. 'kasten öldürmeye azmettirme', H.S. ise 'kasten öldürmeye yardım' suçlarından tutuklandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davası oldukça gergin geçti. Sanıklar ve avukatları mütalaaya katılmadıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Öldürülen güvenlik müdürü Hakan Çapuroğlu'nun eşi Şeyda Çapuroğlu ve vekilleri ise mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan C.K.T., “Ben kendimi ve arkadaşlarımı savunma amaçlı hareket ettim. Böyle bir olayın meydana gelmesi nedeniyle çok pişmanım” dedi.

Sanık O.C., böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu dile getirirken, H.S. de olaya karıştığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, mahkemenin adaletine güvendiğini kaydetti. H.E. ise, “Ben olay yerine Y.T. ve maktul ile uzlaşmaya gittim. Meydana gelen olay nedeniyle üzgünüm” dedi.

Mahkeme, 4 sanığı 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.