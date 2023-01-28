Güvercin kafeslerini vuran fırtınanın hasarı sabah ortaya çıktı

Antalya'da 50 güvercini telef eden fırtınanın bölgeye verdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Parçalanan kafesler vinç yardımıyla kaldırılırken, hayatta kalan 500 civarında güvercin sağlam kafeslere yerleştirildi.

Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısında bulunan güvercin kafeslerinin fırtınadan devrilmesi sonucu 50 güvercin telef oldu. İş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonetin üzerine kafes düşmesi sonucu kamyonette de zarar oluştu. İş yeri sahibi Mehmet Toprak, iş yerinde hobi olarak güvercin beslendiğini belirterek, "600 dolayında paçalı, İran, Tahran, Van cinsi taklacı oyun güvercini bulunuyordu. Akşam fırtına çıktığı için kontrole geldiğimde kafeslerinin fırtınadan dolayı devrildiğini gördüm. 50 dolayında telef var, 100 den fazlası yaralı, kalanlar da çok korkmuş. Üzüntümüz büyük, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Fırtınanın verdiği hasar, hava aydınlanınca ortaya çıktı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte olay yerine getirilen vinç yardımıyla uçan güvercin kafesleri bulunduğu yerden alınıp kaldırıldı. Kafesler vinç yardımıyla çatıya çıkartılıp yeniden monte edildi, hayatta kalan 500 kadar güvercin ise zarar görmeyen iki kafeste toplandı.