Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yeni yıl kutlaması düzenlendi. Kutlamada konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, “Öncelikle Ülkemiz için Üniversitemiz için sevgi, barış, huzur dolu bir yıl temenni ediyorum. Güzel Sanatlar ailesi olarak iyisiyle kötüsüyle bir yıla daha veda ediyoruz. Yeni yıl yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. Ümit ediyorum ki 2019 yılı geride bıraktığımız yıldan daha güzel, birlik beraberlik içinde ve sanatla bilimle daha çok akademik başarılarla dolu geçen bir yıl olur” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlık katında gerçekleşen kutlamada müzik bölümü öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi eşliğinde tüm personel keyifli anlar yaşadı.