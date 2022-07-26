Güzelbağ Spor Alanı dostluk maçıyla açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle Güzelbağ Mahallesine kazandırılan Güzelbağ Spor Tesisi, düzenlenen dostluk maçı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Alanya Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile temelini attığı Güzelbağ Spor Alanı, düzenlenen dostluk maçıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Bünyesinde muhtarlık ofisi, halısaha, voleybol sahası, basketbol sahası, açık hava spor aletleri, masa tenisi, tuvalet ve soyunma odaları, duş ve idari ofisler bulunduran Güzelbağ Spor Alanı, çevre düzenlemeleri ile tam anlamıyla bir kompleks olarak hayata geçirildi.

Bölge ve bölge gençleri büyük önem taşıyan Güzelbağ Spor Alanı'nın açılış maçında Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri yer aldı. Güzelbağ Mahallesi futbol takımına karşı düzenlenen maç bol gollü geçti.

“Kötü günleri unutmak ve unutturmak istiyoruz"

Hem ülke hem de bölge olarak geçen yıl çok ağır bir yangın felaketi yaşandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un yangın bölgesine ziyareti sırasında halkımız ve muhtarlığımız Sayın Bakanımızdan basketbol, futbol, voleybol sahaları, sosyal tesisleri ve park alanları ile muhtarlık ofisi sözü almıştı. Bir nebze de olsa vatandaşlarımıza o kötü günleri unutturmak ve çocuklarımızın burada sosyal aktivitelerini sürdürebilmeleri için Alanya Belediyesi olarak Sayın Bakanımızın katkılarıyla bu kompleksi hayata geçirdik. Bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteğinden dolayı Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a buradan bölge halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Mahallelerimizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alanya Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği bu projenin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Güzelbağ bölgesindeki yangının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Geçen bir yıllık zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle bir yandan konut yapımlarına devam ediliyor bir yandan da kentlerimizi, mahallelerimizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteği, Alanya Belediyemizin öncülüğü Güzelbağ Spor Alanı'nın açılışı için buluştuk. Yangın bölgesine geldiğinde bunun sözünü verip Alanya Belediyemize destek sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Alanya'mızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediyemizin başta Belediye Başkanı olmak üzere bütün çalışanlarına ve Güzelbağlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimizin, vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı bir alan olur” dedi.