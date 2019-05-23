Güzelbağ ve Yenigöl, Muratpaşa iftarında buluştu

Güzelbağ ve Yenigöl Mahalleleri sakinleri de, Muratpaşa Belediyesi'nin; Güzelbağ İlkokulu bahçesinde kurduğu iftar sofrasında buluştu.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca mahallelileri iftarlarda buluşturmaya devam ediyor. Ramazan'ın ilk gününden farklı noktalarında kurulan iftar sofrası bu kez; Güzelbağ ve Yenigöl Mahalleleri sakinleri için Güzelbağ İlkokulu bahçesinde kuruldu. İl dışında olması nedeniyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılamadığı iftar buluşmasına, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen ve Güzelbağ Mahalle Muhtarı Mehmet yayan katıldı. Sarı, Başkan Uysal'ın tüm mahalle sakinlerinin Ramazan ayının hayırlı olması dileğini iletti. İftarda, oruçlar dualar eşliğinde açıldı.