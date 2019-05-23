İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güzelbağ ve Yenigöl, Muratpaşa iftarında buluştu

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofralarıyla komşuları buluşturuyor.

Güzelbağ ve Yenigöl Mahalleleri sakinleri de, Muratpaşa Belediyesi'nin; Güzelbağ İlkokulu bahçesinde kurduğu iftar sofrasında buluştu.


Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca mahallelileri iftarlarda buluşturmaya devam ediyor. Ramazan'ın ilk gününden farklı noktalarında kurulan iftar sofrası bu kez; Güzelbağ ve Yenigöl Mahalleleri sakinleri için Güzelbağ İlkokulu bahçesinde kuruldu. İl dışında olması nedeniyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılamadığı iftar buluşmasına, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen ve Güzelbağ Mahalle Muhtarı Mehmet yayan katıldı. Sarı, Başkan Uysal'ın tüm mahalle sakinlerinin Ramazan ayının hayırlı olması dileğini iletti. İftarda, oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.